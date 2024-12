Garantiza REDAM pago de pensión

SABINAS, COAH. - El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) es un mecanismo de control que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Este sistema permite a las madres o familiares afectados denunciar o demandar a los deudores alimentarios morosos, independientemente del ámbito en el que se encuentren, así lo confirmó el abogado David Eduardo Rodríguez Martínez.

Los deudores alimentarios morosos se enfrentan a serias consecuencias, como la negación de la licencia de manejo, trámites gubernamentales, pasaportes e incluso la imposibilidad de ser funcionarios públicos o políticos. Además, la omisión de pago de alimentos puede ser considerada un delito y configurar violencia familiar, no solo física, sino también psicológica y económica.

El REDAM es una herramienta importante para proteger los derechos de las personas que dependen de la pensión alimenticia. Es importante recordar que la violencia familiar puede tener diferentes formas y que la omisión de pago de alimentos es una de ellas.

El entrevistado reconoció que en la región carbonífera es recurrente que los padres de familia se salen de trabajar para no dar la pensión alimenticia, sin embargo, lo que deben saber que dicha negligencia no los exime de esta obligación, y lo expone a una suspensión de hasta un año y medido de no ver a la ex esposa o pareja y a sus hijos, con la obligación de cumplir con el pago de la pensión alimenticia.

Finalmente, el especialista comentó que en Coahuila gracias a las disposiciones de ley y la creación de instancias especializadas de delitos contra la mujer, se tiene garantizado el cumplimiento de estas y otras obligaciones.