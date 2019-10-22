Golpea padrastro a niña de un año

SABINAS, COAH.- Una niña de casi dos años de edad ingresó al Hospital General del mineral de Palaú, al ser golpeada por su padrastro, presentó lesiones en diversas partes del cuerpo, así lo dio a conocer el Delegado de la Fiscalía Ulises Ramírez Guillen.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, en el barrio Valle Dorado de Nuevo Barroterán, lugar perteneciente a esta localidad, en donde una menor de 1 año diez meses presentaba golpes en la región frontal y parietal.

Se mencionó que la madre de la menor tenía apenas una semana de vivir con su pareja sentimental quien fuera el que golpeara a la menor, motivo por el cual realizan las investigaciones para proceder legalmente. La PRONNIF a cargo de Dariel Salgado Flores, tomó conocimiento de los hechos, para tener en resguardo a la menor en lo que se resuelven los hechos correspondientes, ya que las lesiones que presenta la pequeña tardan más de 15 días en sanar.