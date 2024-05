Golpean Brutalmente a Jóvenes en los Manzanos

SABINAS, COAH.- Dos jóvenes de parentesco hermanos son brutalmente golpeados, uno de ellos herido con un arma blanca.

Siendo las 9:20 de la mañana en nuestro rondín por la ciudad, nos encontramos con dos jóvenes por la calle Mina en la colonia Reynera en donde vive su papá, los cuales estaban severamente golpeados; mismos que se encontraban dando testimonio de lo acontecido a un par de elementos de Seguridad Pública, los cuales les estaban tomando sus generales y preguntándoles qué fue lo que les paso.

El joven Rubén Jaramillo, menciona que: "Estaba en su casa en calle Laurel en el Fraccionamiento los Manzanos, conviviendo con su hermano, y escuchando música, y como las 3:00 de la madrugada, llega un sujeto que le apodan "el Guara", se arrimó ahí en donde estábamos conviviendo enfrentándome a golpes y como no pudo solo, se fue por otros tres que no son de esta ciudad y comenzaron a golpearme, entre todos me agarraron, así mismo hiriendo a su hermano Miguel con un arma blanca en la pierna izquierda, entro en mi defensa al ver que entre todos me estaban pegando".

Dijo que es la primera vez que pasa, que el presunto agresor es su vecino, por lo que presentara su denuncia ante seguridad pública y mañana en el ministerio público.

Los mismos mencionan que se trasladaban a checarse las heridas cuando llegaron los policías para indagar qué fue lo que paso, sugiriendo presentarán su querella ante las autoridades correspondientes.