Habrá vigilancia extrema durante el “Banquetazo”

SABINAS, COAH.- Sergio Delgado Rodarte, subdirector de Seguridad Pública municipal en esta localidad, dio a conocer que ya están listos para dar la vigilancia en lo que será el “Banquetazo” que se estará llevando el próximo sábado 9 de diciembre.

El entrevistado mencionó que estarán dando vigilancia en toda la zona comercial de la localidad, esto con la finalidad de que no se cometan ilícitos en ningún negocio de la localidad.

Asimismo se cuentan con algunas fotografías de algunas de las personas que se dedican a robar en los negocios y algunas otras partes más, por tal motivo las corporaciones policíacas estarán apoyando a todos los comerciantes de la localidad.

Asimismo por parte de Protección Civil y Bomberos estarán dando el apoyo en la avenida Madero, por tal motivo los puestos que se colocarán en el lugar serán inspeccionados para así evitar algún tipo de incidente que se pueda registrar.