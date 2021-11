“Hagamos que nos escuchen”: Diana Haro

SABINAS, COAH.- En el marco de la XXIII asamblea municipal del PRI, “Nuevos tiempos, nuevos retos”, la alcaldesa electa profesora Diana Haro Martínez.

Agradeció la asistencia de ex primeros priistas, ex presidentes de partido, ex diputados y empresarios y dijo que "es necesario que hagamos que la voz de todos se escuche.

“La realidad que hoy impera es extraordinaria, por eso necesitamos una óptica que vaya más allá de una mesa de trabajo”, expuso.

Les hizo una invitación a trabajar de forma incansable, “esa es la bandera del Partido Revolucionario Institucional, sin descanso y les recuerdo a cada uno, el gran compromiso de los nuevos tiempos y los nuevos retos”.

Señaló que, "lo vemos y respiramos en Coahuila donde tenemos el mejor ejemplo en el primer priista, nuestro Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Y agregó: “Coahuila es ejemplo nacional de cómo sí se puede y no hay fórmulas mágicas, todo se resume en constancia, perseverancia y trabajo incansable 24/7 los 365 días del año”.

“Nosotros habremos de seguir ese camino, porque debemos honrar la palabra y cumplir compromisos, para responder con realidades a la gente y poner en alto el nombre del PRI; porque mi fuerza es Coahuila y mi corazón es priista por siempre”.

Agradeció a quienes respaldaron como moderadores, el profesor Ramiro Flores Morales, Guillermo Corona Alanís, Víctor Hugo Rivera y Dariela Morales, así como a los asambleístas, activistas, etcétera, por su compromiso con el partido y las causas que se defienden.

En el lugar estuvieron presentes la presidenta del Comité Municipal del tricolor Esmeralda Villegas de León, el secretario general Juan Rodríguez, el presidente de la comisión de procesos internos Carlos Morales Villarreal, el secretario técnico de la misma, licenciado Ramiro González Muñiz, el doctor Juvenal Saucedo, delegado regional, el notario público Jorge Bermea, así como Sara Téllez y Pedro García integrantes de la directiva.