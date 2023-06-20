Hallan tres muertos; creen sea por el calor

SABINAS, COAH. En menos de 12 horas se localizaron a tres personas sin vida y en completo estado de descomposición, hace algunas horas se localizó a la última víctima sobre la avenida Cuauhtémoc casi esquina con calle Catarino Ramos.

La víctima de quien se desconocen sus generales fue localizado en un lote baldío por transeúntes que reportaron el macabro hallazgo a las autoridades ministeriales.

El hombre de una edad aproximada entre 50 y 60 años de edad tenía dos días de haber perecido según los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera quienes acudieron al lugar de los hechos.

También los vecinos reportaron a la policía municipal y Estatal la muerte del sujeto desconocido y de inmediato arribaron al lugar de los hechos, el cuerpo fue enviado al anfiteatro para que le practiquen la necropsia de ley y conocer las causas de la muerte.

El cuerpo de un desconocido que al parecer es migrante el cual aún no es identificado fue localizado cerca de un rancho ubicado en la colonia 50 aniversario que se ubica con dirección a la presa Don Martín, el cuerpo presentaba signos de putrefacción.

Horas más tarde fue localizado el cuerpo de una persona de la tercera edad, identificado como Raúl Ovalle alias "El Pololo o Vallitos" quien fue localizado en su domicilio de la Villa de Agujita en estado de descomposición.