Pedirán 60 años de cárcel para "cuates"

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado de Coahuila informan que, como resultado de las investigaciones y del proceso judicial correspondiente, David "N" y Carlos "N" fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de los hechos registrados en una institución educativa de Torreón.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, explicó que durante la audiencia celebrada este domingo en la ciudad de Torreón, dentro de la causa penal 1632/2026, el Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes, con lo que el juez de control determinó la vinculación a proceso de ambos imputados.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial del Estado, los delitos que se les imputan corresponden a homicidio calificado, cometido con las calificativas de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de una víctima mortal, así como homicidio calificado en grado de tentativa, bajo las mismas calificativas, en agravio de otras personas, entre ellas dos menores de edad.

A solicitud del Ministerio Público, el juez impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 4 de abril de 2027.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que, al ser juzgados como mayores de edad y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los imputados podrían alcanzar hasta 60 años de prisión, como pena unificada para cada uno, en caso de que se determine su responsabilidad penal.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las diligencias correspondientes y solicitará, en su momento procesal, las penas máximas que legalmente correspondan; además, informó que ya se entregaron las instalaciones a la comunidad educativa y se trabaja en total coordinación con el Gobierno municipal para iniciar con las labores de limpieza y reforzamiento de seguridad del plantel.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, señaló que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todas las acciones de seguimiento y acompañamiento se desarrollan de manera coordinada con Inspira, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y especialistas, con el objetivo de brindar acompañamiento profesional a la comunidad.

Como parte del seguimiento a las personas afectadas, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, dio a conocer que una alumna de preparatoria ya fue dada de alta; que el director de la institución continúa hospitalizado y actualmente se encuentra en piso, con recuperación gradual y fuera de peligro.

En tanto, un alumno de secundaria permanece en terapia intensiva y presenta una evolución favorable en la inflamación de la zona craneal; asimismo, un maestro permanece en terapia intensiva, estable.

Garza Fishburn resaltó que se mantiene la atención integral a estudiantes, docentes, personal y familias de la comunidad educativa.

Las visitas domiciliarias de acompañamiento continuaron hasta el fin de semana, mientras que a partir de esta semana se pondrá en marcha una ruta de atención y contención socioemocional con reuniones dirigidas a maestros y personal educativo, alumnos y padres de familia.

De igual manera, se enviarán actividades de refuerzo educativo vinculadas con la atención emocional, diseñadas en coordinación con especialistas, para contribuir a la recuperación gradual de las actividades académicas.

La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado reiteran que continuarán trabajando de manera coordinada para garantizar el desarrollo del proceso conforme a derecho, brindar atención a las víctimas y sus familias y mantener informada a la sociedad sobre los avances que legalmente puedan darse a conocer.