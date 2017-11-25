Hoy habrá Feria del Empleo

SABINAS, COAH.- Con la finalidad de mantener vigentes las fuentes de empleo, la dirección de Fortalecimiento Municipal y Fomento Económico, llevará a cabo hoy, la 3era Feria del Trabajo.

Las autoridades competentes habrán de instalar módulos de atención en la explanada de la Presidencia Municipal, en horario de 3 a 6 de la tarde, informaron.

Ahí se ofertarán cientos de vacantes en más de 20 empresas del ramo comercial, industrial y minero con apoyo de la Presidencia Municipal y las empresas que colaboran en la Feria del Empleo.

Todas las personas que se encuentren desempleadas pueden acudir donde recibirán la atención debida y podrán ocupar las vacantes que se tienen en los diversos negocios establecidos en esta ciudad.