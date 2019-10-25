Identifican a suicida

SABINAS, COAH.- Luego de que se descubriera el hallazgo de un cuerpo sin vida y con varios días de descomposición en la Villa de Agujita, familiares del hoy occiso, identificaron a la persona el cual respondía al nombre de Mario Guadalupe González Ramos de 33 años de edad.

Esta es la persona que en vida llevaba el nombre de Mario Guadalupe González.

Tras estar desaparecido familiares de Mario acudieron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas para interponer el reporte, sin embargo, fue el día 24 de octubre que vecinos del sector del Barrio 7 se percataron de fétidos olores y del cuerpo sin vida, el cual se encontraba colgado con un cable al tronco de un árbol.

Fue así que familiares de forma inmediata acudieron ante las autoridades para identificar a la persona siendo este la persona que en días anteriores buscaban, siguiendo así la investigación y causas de la muerte.

Cabe mencionar que el hoy occiso había salido a realizar unas compras y ya no regresó motivo por el cual la familia se alertó y jamás se imaginaban que esta persona acabaría con su vida de esta manera.