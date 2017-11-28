Inaugura RMV Paso Superior Benito Juárez

Sabinas, Coah.- Con una inversión de 120 millones de pesos, el Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez, inauguró la tarde de ayer el Paso Superior Vehicular Benito Juárez, obra que permite contar con mayor infraestructura y simboliza la paz y el desarrollo económico por el que ahora transita Coahuila.

La obra de ingeniería vial que resuelve de una vez por todas el conflicto por el paso del tren y que es un compromiso más cumplido del Mandatario estatal con la región Carbonífera, fue ejecutada en tiempo y forma por la empresa COIMSA, del Grupo Industrial Kamar.

En su discurso, Rubén Moreira informó que durante los seis años de la actual Administración estatal, se tuvo una inversión de 2 mil 129 millones de pesos con la construcción de 35 puentes, que permitieron mejorar el tema de conectividad y con esto impulsar el desarrollo del Estado en materia económica y generación de empleo.

Agregó que si se invierte en infraestructura como carreteras, aeropuertos, y si se permite que empresas ferroviarias como Ferromex crezcan y prosperen, “esto se convierte en un activo para la generación de empleo”, afirmó.

En la ceremonia de apertura de la circulación, estuvieron presentes el Mandatario estatal, el alcalde electo Ignacio Lenin Flores Lucio, el Secretario de Infraestructura, Marco Antonio Dávila Montesinos, el Presidente del Consejo de Grupo Industrial Kamar, el Ingeniero Salvador Kamar Gómez e integrantes del Consejo y alcaldes de la región Carbonifera.

También estuvieron en representación del Grupo Industrial Kamar la Licenciada Lulú Kamar Gómez, el Ingeniero Edgar Sierra Barboza, la Arquitecta Ada Guerra Flores, el Director General de GIK, Omar Díaz Mirón, la Directora de Relaciones Públicas de GIK, Mérida Pinto Gómez y el Gerente de Medios de GIK, Fabio Fernández Valdez.

Durante su intervención, el Secretario de Infraestructura y Transporte destacó la inversión realizada durante la administración en este tipo de obras con un total de 35 puentes que ayudaron a mejorar la vialidad.

Dávila Montesinos señaló que además de dotar a Coahuila de una infraestructura vial, se atrajeron mayores inversiones y con esto la creación de una cifra histórica de empleos en la entidad, gracias a la seguridad que existe en el Estado.

Por su parte Antonio Ramos Fernández, empresario de la región expresó su agradecimiento por la obra tan importante que se realizó, con lo que se deja vía libre sobre la carretera 57 y se mejorará la circulación del tráfico comercial y particular, lo que será un detonante para un mayor desarrollo de la región.

Reconoció el trabajo que realiza el Gobernador aún al cierre de la administración, que a tres días de concluir su gestión continúa llevando obras y cumpliendo con los compromisos que realizó con la sociedad.

Técnicamente el puente cuenta con 650 metros lineales, con un ancho total de 20 metros, 4 carriles de circulación 2 por sentido, dividido en 5 claros con 2 estribos y 2 rampas, una altura de 8.5 metros en el área más alta.

Además cuenta con muros mecánicamente estabilizados, concreto hidráulico, 56 trabes de concreto, 2 mil 811 metros cúbicos de carpeta asfáltica, alumbrado, señalamientos, y se verán beneficiados 100 mil habitantes de manera directa, pero esta cifra se eleva por el tráfico continuo que existe en este tramo.

La obra concluirá el próximo 15 de diciembre, pero ayer se abrió a la circulación con la finalidad de poder trabajar en la parte inferior del puente para realizar los trabajos pendientes.

El Gobernador destacó que estas obras generan desarrollo, al igual que la modernización carretera y aeropuertos, se apoya la industria del Estado convirtiéndolo en un activo para la generación de empleos.

Cuando a mi me preguntaron cómo es posible generar 170 mil empleos, pues es posible si hay paz, si no hay paz la gente no quiere invertir o se dificulta, si hay vías de comunicación que faciliten la salida de mercancía, es otro punto que beneficia, esta obra tiene como objetivo igual como las que hemos hecho, disminuir los tiempos de los lugares de producción a las fronteras y viceversa”

Rubén Moreira Valdez Gobernador del Estado

Detonará desarrollo

Moreira Valdez señaló que debido a eso, estas obras son de gran importancia para continuar con el crecimiento del Estado, por lo que agradeció a Ferromex por la alianza que existe con el estado de Coahuila y con los gobiernos municipales para llevar a cabo estas obras.

Ahora con la apertura de esta vía, se logrará reducir el tiempo que tardan los automvilistas que circulan por la carretera 57, ya que el principal problema es el paso constante del tren, en el que se registra un paso de 24 trenes al día, dificultando la vialidad del transporte.

Asimismo, agradeció al Grupo Industrial Kamar por todo el trabajo que han realizado de manera conjunta para lograr estas obras, que son de estupenda calidad y que a lo largo del sexenio lo han hecho de manera conjunta.

