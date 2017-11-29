Incendia vivienda

SABINAS, COAH.- Bomberos de la ciudad se trasladaron a la colonia Las Vírgenes luego que les reportaron que se estaba registrando un incendio en una casa-habitación.

Al arribar al perímetro, los apagafuegos se percataron que se trataba de un incendio en un domicilio abandonado, por tal motivo de forma inmediata sofocaron las llamas.

Los hechos fueron registrados alrededor de las 12:38 de ayer en la calle Virgen de Monserrat y Virgen de Guadalupe de la citada colonia lugar hasta donde de forma inmediata se trasladaron los bomberos con la finalidad de apagar el fuego.

El incendio fue en una casa abandonada lugar donde aparentemente unas personas le prendieron fuego a propósito.

Una vez que los bomberos realizaron sus labores se retiraron del lugar, sin dar con el paradero de los responsables.