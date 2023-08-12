Indiferente CFE ante el bloqueo

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. Continua el bloqueo en la mina 8 Pasta de Conchos por parte de un grupo de proveedores locales de maquinaria pesada en exigencia del pago de más de 30 millones de pesos, no hay interés por parte de CFE mucho menos de las empresas Terra y Proacon de solucionar este conflicto.

Desde el viernes los proveedores cerraron los accesos a las obras de construcción de lumbreras, rampas y el rancho particular de Raúl Flores donde también se llevaban a cabo obras, ayer aún permanecían las unidades y maquinaria pesada impidiendo que ingresen al desarrollo minero.

Federico García Lares, propietario de la empresa Industrial Supplyrp S.A de C.V uno de los 20 proveedores que bloquearon el acceso señaló que desde hace nueve meses no reciben pago alguno por los servicios que prestaron desde febrero a noviembre del 2022.

Desde esa fecha más de 500 trabajadores se quedaron sin empleo que fueron contratados por las empresas Proacon y Terra y debido a que no había avances en los trabajos solicitados CFE dio por terminado el contrato, lo que originó el incumplimiento en el pago con los proveedores de las empresas de la Región Carbonífera.

García Lares dijo sentirse cansado y de que les vean la cara, CFE no contesta los correos que han enviado y firmado por los afectados, en vista de que no hubo respuesta positiva decidieron bloquear las entradas donde permanecerán hasta que les paguen lo que les deben.

La noche del viernes varios empleados que trabajan en las compañías de los proveedores vigilaron los accesos cerrados para impedir que ingresen a la mina hasta que cubran el adeudo contraído desde el año pasado.