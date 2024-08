INEA Sabinas Ofrece Educación Gratuita para Adultos Mayores

SABINAS, COAH. - Guillermina Rivera Galindo, coordinadora de la zona del INEA en Sabinas, anunció que la institución continúa con su programa de atención educativa para adultos mayores, enfocado en ofrecer educación en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria. Este programa está disponible para cualquier persona mayor de 15 años, sin límite de edad.

Rivera Galindo explicó que el INEA maneja tres niveles educativos: alfabetización, primaria y secundaria. Para inscribirse en los niveles de alfabetización y primaria, solo se requiere la CURP, un comprobante de domicilio y una fotografía que se toma en el mismo plantel. En el caso de la secundaria, se añaden los mismos requisitos, además del certificado de primaria.

La coordinadora destacó que todos los certificados emitidos por el INEA están avalados por la Secretaría de Educación Pública y tienen validez a nivel nacional. Estos documentos permiten a los egresados continuar con sus estudios en niveles superiores o utilizarlos para fines laborales, ya que cuentan con total validez oficial.

Una de las principales ventajas que ofrece el INEA es que todos sus servicios, incluyendo la certificación, son completamente gratuitos. Rivera Galindo enfatizó que no se cobra ningún tipo de cuota o arancel por los trámites relacionados con la educación ofrecida en la institución.

El INEA también ofrece un programa especial que permite a los adultos mayores certificar sus conocimientos a través de un solo examen. Si los interesados aprueban esta evaluación, pueden obtener su certificado de primaria o secundaria, sin necesidad de completar el ciclo educativo regular.

Los horarios y la modalidad de estudio son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada estudiante. El INEA cuenta con una plantilla de asesores educativos que brindan apoyo tanto presencialmente como de forma autónoma, dependiendo del nivel de asistencia que requiera cada persona.

Las asesorías se ofrecen en las instalaciones de la coordinación del INEA, ubicadas en Reforma 175, zona centro de Sabinas, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. También se imparten en el Centro Comunitario de Agujita de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y en el Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguy, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Finalmente, Rivera Galindo invitó a todos los adultos mayores de Sabinas y sus alrededores a aprovechar estos servicios educativos gratuitos, recordando que el INEA está comprometido con mejorar la calidad de vida d