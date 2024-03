Informa Fiscalía a las viudas de El Pinabete

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía general en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, dió a conocer que el este pasado miércoles 19 de marzo, se reunió con las viudas de los mineros que quedaron atrapados en el pozo "El Pinabete".

Menciona que hace más de un mes que se terminaron las labores de la primera fase de la tercera etapa en el rescate de 10 mineros atrapados en el Pinabete.

Afirmó que uno de los compromisos que la Fiscalía había asumido en este caso con las familias, fue darles la información acerca de los avances que se están realizando por parte de peritos especializados en la identificación de los restos que fueron recuperados, recordando que hasta el momento son cuatro cuerpos (restos oseos).

Ramírez Guillén, confirmó que el día de ayer miércoles por la tarde, acudió el equipo de identificación humana de la fiscalía, estuvieron presentes familiares de los mineros y viudas, en este caso se les informó a detalle, cuales son los avances que se tienen. "Estamos por terminar una de las partes más importantes; que es la asociación de los restos, es decir trabajo médico forense que se esta realizando, así como el trabajo de la antropóloga, para poder determinar, informar, o asociar los restos; y confirmar de manera individual, cada uno de estos, obviamente con la ciencia y la sapiencia que ellos tienen al respecto".

"En esta primera fase están todavía en la asociación que da a pie a la segunda parte de este peritaje, que es el ADN, en dónde se tiene ya referenciadas las muestras, las cuales fueron proporcionadas por los familiares, y obviamente fiscalía ya está trabajando en esto, falta concluir todavía esta etapa".

Agregó que: "Una de las partes más importantes es la odontología y cada uno de estos hallazgos va formando un informe, y este a su vez es un resultado que estará siendo dado a conocer a las familias, y que en su conjunto en conexidad con los resultados de ADN, ropas encontradas, todo esto llevará a una identificación, el peritaje de esto se trata, de hacer una identificación" .

"Es un trabajo no sencillo, con una sin número de requisitos por satisfacer, por qué se trata de una identificación humana y no podemos cometer errores, no podemos realizar la entrega o restitución de los restos cuando no existe la certeza o un porcentaje alto en cuanto a la identificación , es necesario que vayamos a la parte de genética , para complementar y poder robustecer la información que ya se tiene; como podemos señalar que existiera una presunción, o algún hallazgo realizado y esto no se puede hacer del conocimiento de las familias, hasta no tener un resultado definitivo. Hecho que se les explico el día de ayer".- Finalizó.