Ingresarán a socavones mineros en mes de abril

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, uno de los 63 mineros sepultados en la Mina Pasta de Conchos, dijo que los avances para el rescate van bien para ello están ingresando más maquinaria al lugar.

Castillo Rábago expresó que los encargados del rescate tienen programado ingresar en el mes de abril a los socavones, donde se presume están los cuerpos de los trabajadores, -yo solo espero que esto sea real, ya que anteriormente nos habían dicho que sería en marzo- el ingreso.

La viuda reconoció que en estas fechas se siente triste, pues la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006 fue un golpe duro para ella y sus tres hijos.

"Mi esposo era quien se encargaba de cubrir gastos en nuestro hogar, fue un pilar fundamental para nosotros, yo tenía en ese entonces a mis hijos más pequeños y no sabía cómo brindarles una plática y consejo, ellos necesitaban de la figura paterna", relató.

Castillo Rábago dijo que sigue confiando en que el rescate de su esposo se logre, y que no pierde la esperanza de ver sus restos salir de la mina. "Él siempre me prometía que regresaría a la casa, ese 19 de febrero ya no lo hizo, y hoy ante Dios creo que lo tendremos de vuelta para brindarle cristiana sepultura, abundó.