Inicia MARS obra de planta tratadora

SABINAS, COAH. - Con una inversión de más de $27. 9 millones de pesos, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio arranque de los trabajos para la terminación y puesta en operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), que estará funcionando a favor de cientos de familias Sabinenses.

Cabe resaltar que, con esta PTAR se podrá tratar hasta 80 litros de agua por segundo, la cual podrá ser utilizada para riego y usos agrícolas, además de beneficiar directamente a los habitantes de la Región Carbonífera.

Así mismo, este proyecto contempla la realización de acciones como. el suministro de equipo de tratamiento de lodos, equipamiento y actividades complementarias, línea eléctrica aérea de media tensión, pre tratamiento, suministro e instalaciones especiales, plantas de emergencia con sistema automático de transferencia al cárcamo, equipos de proceso, vialidades interiores y estacionamiento, el cerco perimetral y la limpieza y desazolve del emisor general.

La ciudadana y vecina de la colonia "San Antonio", Yajaira Espinoza, quien es beneficiada, agradeció directamente al Gobernador, "En nombre de toda la ciudad le doy las gracias por esta obra que está viéndose finalizada pero aún más gracias porque nos está ayudando a tener un poquito más en orden nuestro municipio en el sentido ecológico".

En su mensaje, el jurídico del Estado dijo, "Un municipio como Sabinas tiene que tener todos sus servicios públicos y básicos terminados, para que estén al alcance de toda la población, esta es una Región competitiva y no deben de escapar estos servicios y aunque no ha sido fácil, me he dado a la tarea de complementarlos, hasta ahorita vamos bien" expresó.

En el evento, estuvieron presentes, el diputado local Jesús María Montemayor Garza, el secretario de Vivienda y ordenamientos territorial del Estado Enrique Martínez y Morales, el director general de Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento Antonio Nerio Matos, así como autoridades locales.