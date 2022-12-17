Inician hoy explosiones en Pinabete

Sabinas, Coahuila.- La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, informó que este sábado iniciará el proceso de voladuras -explosiones controladas- en la mina de carbón El Pinabete, en Agujitas, Coahuila, en que quedaron atrapados 10 trabajadores el pasado 3 de agosto.

En conferencia, remarcó que no representarán ningún riesgo para la población. Las vibraciones, sostuvo, no provocarán daños a las estructuras.

"Estas voladuras son muy cuidadas, todo va a estar bajo control", señaló.

Se realizará una voladura diaria a las 15 horas, aproximadamente, detalló, y se aplicarán protocolos de seguridad en todo momento.

El sonido de la explosión será instantáneo, de 99 decibeles, apuntó, similar al que produce la sirena de una ambulancia.

El programa de trabajo para el rescate de los mineros, presentado en septiembre, consta de 6 etapas: actividades previas; estudios y proyectos; excavación y tratamientos; gestión de filtraciones; ingreso a galerías para la búsqueda y recuperación a partir del séptimo mes, y cierre y abandono de la mina.

El pasado 8 de diciembre, José Ibarra, residente técnico del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó que el objetivo es llegar a las galerías siniestradas con un proceso seguro, realizando la excavación superficial por etapas.

Señaló que se tiene programado ir descendiendo en bancos de 15 metros para llegar gradualmente hasta la zona objetivo.

"Se tiene un diseño de taludes y el material se deposita en una escombrera (depósito temporal)", apuntó.

Se utiliza equipo mecanizado mayor, añadió, para lograr una alta productividad.