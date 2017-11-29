Intenta matarse

SABINAS, COAH.- Un joven se debate entre la vida y la muerte tras intentar suicidarse colgándose de una viga en el interior de su domicilio particular.

Afortunadamente el jovencito fue rescatado a tiempo, pero enfrenta las secuelas en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Nueva Rosita.

Fueron familiares del fallido suicida quienes lo auxiliaron y pidieron el apoyo de paramédicos de la benemérita Cruz Roja Mexicana para trasladarlo a un nosocomio de la localidad.

Lidia Velázquez, paramédico, expresó que la persona a quien le salvaron la vida fue socorrida en una vivienda situada sobre la calle Altamirano de la colonia Sarabia de esta localidad, la cual fue identificada como Alexis Daniel Barro Loera, de 19 años de edad.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál Alexis trató de salir por la puerta falsa, por lo que fue llevado a la sala de Urgencias del seguro social en esta localidad donde fue atendido.

El joven presentaba una herida lacerante en el cuello, debido a su estado de salud fue trasladado al Seguro Social de Nueva Rosita donde aún permanece internado, su estado de salud fue reportado como grave.