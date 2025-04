Invierte Óscar Ríos 1.6mdp en primaria

San Juan de Sabinas Coah.- El Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, entregó una importante obra de infraestructura educativa en la primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" de Nueva Rosita, en donde destacó que con el respaldo absoluto del Gobernador del Estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas, es posible seguir cumpliendo compromisos.

"Tenemos un Gobernador que se ha preocupado por la educación en San Juan de Sabinas, me siento muy contento de formar parte del equipo del Ing. Manolo Jiménez Salinas y la prueba está en esta gran obra donde se invierte 1 millón 600 mil pesos que beneficia a esta escuela. Ahora que andaba en campaña, veía el problema que tenían con la luz en esta institución y me da gusto venir y que la obra esté concluida y que el Gobernador nos eche la mano para seguir cumpliendo compromisos", indicó Ríos Ramírez.

Durante su mensaje, Ulises Cárdenas Herrera, coordinador de MEJORA Coahuila en San Juan de Sabinas, indicó que esta obra se detona a través del programa "Mejora tu Escuela" que impulsa Gabriel Elizondo Pérez y de la gran estrategia "Impulso Educativo" para que toda la comunidad estudiantil en el Estado cuente con más y mejor infraestructura.

"Hoy se siguen cumpliendo compromisos de nuestro Gobernador Manolo Jiménez y sumando resultados de este gran programa impulsado desde MEJORA Coahuila. Es así como con acciones concretas como atendemos y resolvemos de forma oportuna sus peticiones para brindarles más y mejores espacios que le permitan desempeñar sus actividades al 100% y de manera integral", enfatizó Ulises Cárdenas.

La profesora Karina Castillo Cortés, directora de la institución educativa, mencionó que los maestros, alumnos y padres de familia están agradecidos por las rápidas gestiones que hizo el alcalde Óscar Ríos y que eso es muestra del gran compromiso que tiene con la educación y que se ve reflejado en hechos y no solamente en palabras.

"Agradecidos de que haya sido un logro el tener la electrificación, no me dejarán mentir, vimos cómo se sufrió, cómo se batalló. A pesar de las inclemencias del clima aquí estábamos trabajando con tiempo en línea y horario corto, pero hoy gracias al apoyo de todos ustedes estamos aquí con un horario completo disfrutando de los climas y la comodidad que no teníamos. Le doy mi agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Óscar Ríos por intervenir para que se hiciera posible este gran proyecto", mencionó la directora del plantel.

Se detalló que se realizó la sustitución de la red eléctrica general (incluye climas), y, sustitución del sistema eléctrico en los edificios "B", "C", "F", "G", Y "H", con una inversión de $1,610,525.94, misma que asegura que 275 estudiantes disfruten de espacios óptimos para su formación integral

Además, con estas acciones se da muestra de que la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal es fundamental, ya que así se asegura que los estudiantes y maestros tengan las condiciones óptimas para el desarrollo educativo en la Escuela "Miguel Hidalgo y Costilla", garantizando un entorno seguro, confortable y adecuado para el aprendizaje y la enseñanza.

Acompañaron al alcalde Óscar Ríos a esta entrega de obra, además, Lic. Karina Yaneth Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del DIF de San Juan de Sabinas; Arq. Aracely Pacheco Treviño, supervisora de ICIFED para la región carbonífera; Profesora Nélida Santos Galván, subdirectora de servicios educativos; Nicolás Zúñiga, en representación de la comunidad estudiantil, síndicas, regidores y directores de la administración, así como alumnos, maestros y padres de familia.