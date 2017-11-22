Invierten 350 mdp en carreteras de Coahuila

SABINAS, COAH.- El delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, mencionó que en este año se han invertido 350 millones de pesos en la conservación de las carreteras estatales y federales, esto gracias a la sinergia que existe entre el Gobierno del Estado y Gobierno Federal.

El entrevistado mencionó que en el tramo carretero ‘Los Chorros’ donde se han presentado accidentes, asimismo se tiene proyectado realizar una corrección del trazo en conjunto con la Capufe a quien está concesionada la carretera.

El funcionario estatal mencionó que las carreteras de Coahuila y la red de carreteras federales son una prioridad para el Gobierno de la República, por lo cual se trabaja constantemente en su mejoramiento.

En cifras 350 millones se han invertido este año en la conservación de las carreteras estatales y federales.