Invitan a denunciar abusos contra niños

SABINAS, COAH.- El delegado de la Pronnif de esta ciudad de Sabinas, Dariel Salgado, dio a conocer que es importante que los ciudadanos denuncien ante esta instancia cualquier situación que afecte a los menores, ya que en muchas de las ocasiones solo lo hacen en las redes sociales y no existe una denuncia ante esta instancia.

Explicó que de hecho existen casos que se han atendido con una simple llamada telefónica, gente que ha reportado casos de omisión de cuidados, maltrato o algunas situaciones que han violentado los derechos de los niños.

Mencionó que en este regreso a clases se invita a los padres de familia para que envíen a sus hijos a estudiar ya que al no hacerlo estarían cayendo en la omisión de cuidados.

Indicó que la omisión de cuidados no solo es el no alimentar a los hijos, sino también hay que estar al pendiente que los hijos estudien ya que esa es una obligación también de los hijos.

Señaló que de todos los casos detectados no se ha ubicado a alguno que esté trabajando o maltrato infantil, más que nada es lo típico de rebeldía donde los niños no quieren estudiar, siendo esto lo más fácil para los padres de familia, pudiendo caer en una omisión de cuidados, lo que tiene consecuencias jurídicas pudiendo llegar a los extremos solo por no llevar a los hijos a la escuela.

Por último indicó que cuentan con una página en el Facebook donde de igual forma monitorean y estan atentos a esta situaciones.