“Justo Legal y Humano” Aumento para Pensionados de AHMSA

SABINAS, COAH.- Pensionados de Altos Hornos de México piden aumentos a las raquíticas pensiones que reciben, esa es la voz de Javier Campos Soto quien vino a la carbonífera para hacer esta solicitud al Presidente de la República López Obrador.

Campos Soto es un adulto de la tercera edad, quién representante de algunos pensionados de AHMSA, y por su conducto piden les sea incrementada la pensión que reciben,

Menciona que trabajaron en Altos Hornos de México por muchísimos años y hoy reciben una pensión “Miserable, tienen antecedentes y precedentes de la Secretaría de Gobernación, del IMSS, derechos humanos, y otras estancias en las que no han sido escuchados.

Señala que el 19 de enero se presentaron ante la presencia del presidente de la república AMLO, en el pozo el Pinabete, en donde se le hizo saber dicho caso, porque ya en julio se les paga con mejores pensiones el seguro social, y los dejaron fuera.

“Le pedimos al presidente de la república, que no nos dejará fuera, que no nos marginará, porque somos pensionados de la ley del ´73 del seguro Social. La situación que el presidente tomó la petición en la fecha antes mencionada, y nuevamente se lo vamos a hacer”.

Pronunció que también en meses pasados se le hizo entrega del petitorio a la presidenta virtual Claudia Sheinbaun, la cual mencionó que ya estando en funciones tomaría cartas en el asunto; así como también le hicieron llegar un oficio correspondiente como recordatorio al presidente municipal actual.

“Nuevamente vamos a entregar los expedientes de todas las instancias, en las que hemos agotado todos los recursos humanos, legales, y de justicia. Solo vamos a pedirle a AMLO, el por qué nos dejó fuera a los pensionados de la ley del 1973 y ayudó a los de la ley del 1997, la petición es justa”.

Especifica que la petición es justa, ya que les dan entre $2,700 y $3,500 mensualmente, esto por la corrupción imperante por muchos años en el país, no tan solo de altos hornos, también del seguro social, y otras instancias en que nos pagan pensiones miserables. Recalcó.

Denunció que: “Este pago, ni es propio, ni es legal, porque deben pagarnos con salarios mínimos, no con UMA, esto lo inventaron de tal manera para afectar la economía de los pensionados, eso es lo que solicitamos, exigimos y es por ello que nos manifestamos. Hacemos las peticiones con respeto ante las personas y las instituciones y las funciones del caso, y espero que en esta ocasión si nos hagan caso, en donde nuevamente lo hacemos como recordatorio, para saber qué pasa. Nos van a ayudar o no nos van a ayudar. Son solo tres factores: “Justo Legal y Humano” nada más, no pedimos otra cosa fuera de orden, solo esperamos justicia divina y justicia terrenal, que se nos de nada más lo que merecemos”.

Agregó un agradecimiento a los medios por las atenciones de tomarlos en cuenta, así como el profesionalismo, para que su dicho y sus acciones lleguen y hagan eco donde corresponde, porque es justicia legal y humana. Puntualizó.