Lanza Oropeza Álbum ´me retiro´

SABINAS, COAH.- El cantante de música ranchera Leonel Oropeza Alcorta ha anunciado el lanzamiento de su más reciente álbum titulado "Me Retiro", una producción que marca un hito en su carrera al contener únicamente temas inéditos de su autoría. Con esta decisión, el artista deja de lado los "covers" por primera vez, apostando por una propuesta completamente original que reafirma su compromiso con la música vernácula.

Oropeza Alcorta recordó sus inicios a principios de los años 2000, cuando formaba parte de un mariachi local en sus natal Sabinas, Coahuila. Aquella experiencia le permitió desarrollar su talento en el ámbito regional y, con el tiempo, abrirse camino en escenarios más amplios hasta consolidarse como una de las voces destacadas del género.

El intérprete ha cosechado importantes logros a lo largo de su trayectoria, entre ellos el primer lugar en el concurso "Voces de Corralejo" en Pénjamo, Guanajuato, así como múltiples invitaciones a programas de radio y televisión a nivel estatal y nacional. Su presencia en estos espacios ha servido para promover la música ranchera y mantener vigente una tradición que, según él mismo reconoce, enfrenta nuevos desafíos en la actualidad.

Para el cantante, la difusión de la música vernácula ya no es tan amplia como en décadas pasadas, pero asegura que la clave para su permanencia está en la creación de nuevas canciones. "Componer e interpretar temas inéditos es la única manera de mantener este género vivo en la cultura mexicana", afirmó, destacando que estas canciones siguen siendo esenciales en momentos especiales de la vida de los mexicanos.

Con "Me Retiro", Leonel Oropeza Alcorta no solo reafirma su identidad artística, sino que también busca dejar un legado que contribuya a la evolución y preservación de la música ranchera. Su nuevo material ya está disponible en las redes sociales You Tube, Spotify Apple music entre otras, promete conquistar a quienes siguen fieles a la esencia del género.