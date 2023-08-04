Le fallan frenos y choca contra local

SABINAS, COAH. - Por una falla mecánica se registró un accidente automovilístico resultando afectando un negocio que se encuentra en renta al impactarse el conductor de la unidad con el local.

Los hechos se registraron ayer en el cruce de las calles Abasolo y Ramos Arizpe de la colonia Federico Berrueto Ramón, el conductor de la camioneta Ford Edge modelo 2008 conducida por Osvaldo N, le fallaron los frenos de la unidad sobreviviendo el accidente.

Los daños que se originaron al derribar dos muros del local que afortunadamente se encontraba vacía debido a que se encuentra en renta, elementos del tránsito municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Los daños que registra el inmueble serán cubiertos por el presunto responsable al llegar a un acuerdo reparatorio con el dueño del negocio, los oficiales respetaron el acuerdo de reparación del inmueble que hicieron el afectado y el presunto responsable.

El conductor de la unidad resultó ileso, solamente se llevó el susto de su vida y con daños en la unidad aparte de los que originó en el local antes señalado.