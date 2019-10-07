Le fracturan a golpes la nariz

SABINAS, COAH.- Un ciudadano residente de la Villa de Cloete, fue vapuleado a golpes por dos sujetos la mañana de ayer, luego de salir de una cantina denominada ¨El Barrilito¨.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:30 horas cuando un hombre identificado como José David Acosta Gómez de 29 años de edad, ingresó al IMSS de Nueva Rosita, por las múltiples heridas que le dejaron los dos sujetos que lo golpearon.

El lesionado, refirió a las autoridades médicas, que al salir de la cantina, dos hombres que desconoce por completo, lo agarraron a golpes, dejándolo tirado en la calle, por lo que personas que presenciaron los hechos dieron parte a los elementos de seguridad.

Fabiola Márquez, médico de turno, dio a conocer que el sujeto presenta una herida en la ceja izquierda con una profundidad de 3 centímetros, por lo que le suturaron la herida, además de presentar una fuerte fractura de nariz y tabique.

Trascendió que las autoridades policiacas realizarán las indagaciones correspondientes para dar con los dos golpeadores por lo que el lesionado interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables.