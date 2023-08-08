Levantan plantón en Mina 8

SABINAS, COAH.- Por cuestiones de salud los trabajadores activos de la Mina Conchas Sur abandonaron el plantón que desde el pasado 31 de julio realizaron en el exterior del desarrollo de carbón.

Debido a las temperaturas calcinantes de más de 45 grados centígrados, los mineros comenzaron a sufrir golpes de calor no soportando el clima extremoso optando por retirarse del lugar antes que poner en riesgo su salud.

Los trabajadores señalaron que en caso de no obtener respuesta alguna por parte de representantes de la empresa MINOSA en cuanto al pago de nómina al adeudarles hoy en día 14 semanas de sueldo regresarán este viernes a la mina para cerrarla totalmente.

“Se lo dejamos bien claro al licenciado Francisco Rojas Esparza encargado de relaciones laborales, que si no nos pagan vamos a tomar otras medidas”, señalaron los trabajadores que se han visto sumamente afectados por la empresa al no respetar los derechos laborales de la base trabajadora.