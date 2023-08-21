Limpia Sabinas arroyos y cauces

Sabinas, Coahuila.- Con el objetivo de darle una mejor circulación a las aguas por los diferentes arroyos y cauces del municipio, por instrucciones de la alcaldesa Diana Haro Martínez, la dirección de Obras Públicas, así como Ecología e Imagen Urbana, previo a la temporada de lluvias, realizaron una intensiva campaña de limpieza, señaló el licenciado Juan Carlos Sandoval, director de Obras Públicas y Planeación.

Dijo que son indicaciones de la alcaldesa estar pendientes de esos arroyos, para que fluyan mejor en caso de alguna avenida, además que son liberados de basura y desechos que se acumulan y que se convierten en un foco de infección.

Señaló que trabajaron en la colonia Centenario, en el cauce que va en línea paralela a la vía del ferrocarril. De igual forma lo que es el arroyo Aguililla y el Blanco, con una limpieza general, así mismo en la Villa de Agujita y Cloete, con acciones que permitirán que el agua no se desborde, sino que siga su rumbo natural.

Con esa finalidad asignaron las diferentes cuadrillas para esos trabajos que recientemente se concluyeron y lucen libres de maleza y basura. “El acumulamiento de basura crea un foco de infección por ello invitamos a los ciudadanos a mantener los frentes de sus domicilios limpios para poder dar una mejor imagen”.

Para esta tarea además de las cuadrillas se integró maquinaria para agilizar los trabajos en los arroyos y cauces de todo el municipio de Sabinas.