Limpia Vidrios en Constante Peligro y Amenaza a la Sociedad.

SABINAS, COAH.- Dicen que todo trabajo es bueno siempre y cuando sea honesto, pero que pasa cuando este vulnera la seguridad de la sociedad o de tu vehículo. La ciudadana Julieta "N", expresa que los limpia vidrios son un gran problema hoy en día, y nos platica su experiencia vivida.

La ciudadana en cuestión menciona que se vio afectada por estos chicos que limpian vidrios a las afueras de los establecimientos, ya que en días pasados entro a una tienda de conveniencia y al salir se encontró con su vidrio frontal muy limpio pero con el vidrio levemente estrellado, salía de la parte en donde el parabrisas se postra.

Señala que antes de entrar a la tienda estaban unos jóvenes limpiando vidrios, y al salir ya no estaban, es por ello que dedujo fueron estos chicos. Lamentablemente no denuncio ya que no tenía como comprobar el ilícito, mas aparte es consciente de que como podrían pagarle el cristal los chicos los cuales se veían eran menores de edad, y simplemente se retiró del lugar.

Declara que no tiene nada contra ellos y que todos tenemos derecho a trabajar, pero hay muchos que ya no respetan cuando les dices que no gracias, ya no te preguntan solo se abalanzan al automóvil y avientan el chorro de agua, a veces hasta con jabón, muchas veces lo acabas de recién lavar y queda peor. En otras ocasiones te lo limpian sin que tú estés presente y dejan levantados los parabrisas y si no les das dinero se molestan, y no es justo porque muchas veces no traemos efectivo consigo, y también así se han estrellado varios vidrios frontales al soltar enojados los parabrisas.

Es por ello que pide a las autoridades, o a quien les corresponda, que regulen el trabajo de estos jóvenes, para que ya no afecten a la ciudadanía.

Cabe mencionar que cada día son más los jóvenes que dejan la escuela a muy temprana edad, o están en situación de calle y se dedican a limpiar vidrios, algunos para comer, o llevar el sustento a sus hogares, otros para comprar sustancias ilícitas; así mismo exponiéndose al peligro cuando se atraviesan a los automóviles, y nadie hace nada al respecto.

En nuestro municipio si hay un buen porcentaje de estos jóvenes limpiando vidrios en la carretera 57, pero no es comparado como en las grandes urbes que son sumamente agresivos, si no les das una moneda.