Listas 95 Casillas para Ejercer el Voto en Sabinas

ELIZABETH MONROY/LA VOZ

SABINAS, COAH.- Alejandro San Miguel Ramón, vocal de la organización electoral con cabecera en Monclova Coahuila. Informa que ya se encuentra lista las 95 casillas en Sabinas para ejercer su voto, así mismo da a conocer las nuevas secciones en que se dividió el seccional 0692.

Menciona que el año pasado hubo un recepcionamiento por parte de la dirección del Registro Federal de Electores, esto debido a que en la sección 0692 del municipio de Sabinas, había una lista nominal de más de 6000 ciudadanos; por lo tanto como se establece en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, como es el caso de este seccional, se hizo un cambio.

Ya se había establecido que esa sección tenía que ser determinada a través de fracciones, es decir que se iba a partir esa lista nominal, para acercar más las casillas a la ciudadanía. Y en este caso se dividió en cuatro secciones qué son: "Se creó la primer sección a través del número 1825, 1826, 1827, y 1828 y desaparece la nomenclatura de la 0692 para convertirse en estas cuatro secciones".

Especificó, ya que durante los meses de enero a este mes que estamos iniciando de junio, se hizo por parte del registro Federal de electores un aviso y un comunicado, además de entregar trípticos, de hacer propaganda y publicidad, a través de ello se les invitó a la ciudadanía a hacer su cambio de credencial de este seccional 0692 a estos cuatro seccionales que se mencionaron anteriormente.

Manifestó que aquellos ciudadanos que no pudieron, o no hicieron en tiempo y forma el cambio de su credencial, ¡Aún así tienen derecho a votar!, eso no va a impedir absolutamente nada para que no vayan a votar, lo que sí tienen que hacer es llamar al "INETEL" al número 800 433 2000, en donde mencionarán que todavía tienen la sección 692, para que estos a su vez les digan cuál de esas cuatro nuevas secciones, le van a corresponder ir a votar.

Las nuevas secciones se encuentran ubicadas en los siguientes domicilios:

El seccional 1825 esta ubicada, en el Jardín de niños "Bicentenario de la Independencia", que se encuentra en la calle virgen de la Macarena y número Lomas de la virgen.

El seccional 1826 está ubicada, en el Jardín de niños "Octavio Paz", se encuentra en la Calle General Vicente Guerrero del Fraccionamiento Los Montes 1.

El seccional 1827 se ubica en la escuela secundaria Estatal técnica "María Guadalupe Zúñiga Díaz", en el Boulevard río San Juan en la Colonia del Valle de Santo Domingo.

El seccional 1828 está ubicada en la escuela primaria Estatal "Patricio flores Zambrano", en dónde era la cabecera principal del 692 en la calle Octaviano Aguero de la colonia San Luis.

Confirmó que el 0692 es el único seccional que cambió en todo este Distrito 03 Y en este municipio de Sabinas, por ser una de las secciones con mayor número de ciudadanos en el estado mundial, el propósito fue acercarles más a su domicilio estas Casillas.

San Miguel Ramon, precisó que son un total de 95 Casillas, en nuestro municipio, las cuales ya están todas listas. Ya están listos los 95 presidentes de casilla de Sabinas, los cuales ya tiene su documentación y su material listo para este este domingo, en donde arrancarán a las 7:30 de la mañana, que se marca en el lineamiento para la instalación de la casilla, y luego ya esos 30 minutos de gracia para los ciudadanos que van a ser funcionarios, para que hagan que hagan la instalación y a partir de las 8:00 de la mañana estarán arrancando la votación.

Asi mismo el cierre de la votación concluirá a las 18:00 horas y ya nadie más podrá votar; enseguida comenzará la etapa del escrutinio y cómputo para llevar a cabo ahora sí el recuento de cada uno de los votos de la ciudadanía que participó asistiendo en las Casillas.

Especifico que "Ya iniciada en esta etapa, recordemos que en esta ocasión estamos llevando a cabo un escrutinio y cómputo de cuatro elecciones, tres federales y una local; uno de Presidencia en la República, Senadurías, Diputaciones, y además una de ayuntamientos. Entonces más o menos en un promedio de unas dos horas posteriores a las 18:00 horas, estaremos en la posibilidad de que nuestros funcionarios hayan concluido la etapa de escrutinio y cómputo, para que puedan ahora sí, llevar a cabo la última etapa que se llama "Clausura de Casilla" y hacer la publicación al exterior de la casilla de los resultados obtenidos en cada una de las 95 Casillas.

Agrego que: " El Instituto Nacional electoral, lo que nos interesa es que todos los ciudadanos salgan a ejercer su derecho, es decir el derecho al sufragio del voto, y recordemos que este voto es "Libre y Secreto y Directo", es exclusivamente un voto por una persona, es lo que el INE está garantizando, que se lleve a cabo esta participación de la manera más democrática, más pacífica y sobre todo con la invitación de que todos los mexicanos salgan a votar este domingo 2 de junio".