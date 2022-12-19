Llegan vacunas de tuberculosis

SABINAS, COAHUILA.-Luego de que por algún tiempo estuvieron escasas, los Centros de Salud de la región ya cuentan con la vacuna BCG contra la tuberculosis, aquellos padres que no hayan vacunado a sus hijos contra esta enfermedad pueden agendar su cita para que puedan tomar esta vacuna los viernes con previa cita porque el frasco es multidosis y cada botella trae determinado número de dosis, entonces se tiene que citar a varios en la misma hora señaló el doctor David Mussi Garza de la III Jurisdicción Sanitaria.

Pueden llevar desde recién nacidos hasta menores de 14 años que no hayan sido vacunados contra esta enfermedad, se estará vacunando para el Centro de Salud Sabinas, Hospital General de Nueva Rosita, Hospital General de Múzquiz así como el Centro de Salud de esta población, para quienes se les haya pasado esta vacuna.

También recomendó aplicársela a mujeres embarazadas, conjuntamente con la vacuna del tétanos la cual entró en desabasto durante algunos meses, incluso antes de la pandemia, las mujeres embarazadas podrán vacunarse sin importar el trimestre en que se encuentren, cuentan con 3 mil dosis también pueden acudir por la vacuna quienes hayan sufrido algún accidente y la requieran.

Exhortó a la población estar pendiente de las cartillas de sus hijos, ver cuales les faltan, porque las vacunas salvan vidas y acudir al Centro de Salud que les corresponda a agendar cita.