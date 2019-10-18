LLEVA MARCELA GORGÓN A FAMILIAS COAHUILENSES APOYOS POR 2.27 MDP

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Octubre de 2019.- En beneficio de las personas y familias más vulnerables y en el marco del convenio macro "Vamos a Michas", la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Estatal, entregó apoyos económicos, alimentarios y funcionales por más de 2.27 millones de pesos a familias de la Región Carbonífera de Coahuila.

En coordinación y con la contribución de los alcaldes y alcaldesas de San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila hizo entrega de 70 sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad, así como 340 apoyos económicos a adultos mayores empacadores voluntarios y mil 420 despensas saludables, en beneficio de 710 familias de esta región.

La señora Marcela destacó que con estas acciones se refrenda el compromiso del DIF Coahuila de continuar trabajando de manera coordinada con cada uno de los municipios para elevar la calidad de vida y generar mejores oportunidades para las familias que más lo necesitan.

Tras recibir la bienvenida del Alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, le agradeció las facilidades para llevar acabo la entrega de estos apoyos y por sumarse a la firma del convenio municipal en el marco del macro convenio "Vamos a Michas".

Agradecimiento que hizo extensivo a las y los alcaldes de la región, ya que con esto se logró una mayor cobertura para que los apoyos lleguen a más población que vive en condición vulnerable.

A QUIENES MÁS LO NECESITAN

Cárdenas Zavala enfatizó que para la señora Marcela "es de gran importancia que se sigan impulsando programas para atender las necesidades de las personas que más lo necesitan. Por ello, el DIF Coahuila, en coordinación con los sistemas DIF municipales, implementa el programa Adultos Mayores en Plenitud (AMEP)".

Explicó que este programa opera en 18 municipios del estado, donde más de 3 mil 200 adultos mayores empacadores voluntarios están integrados en 150 centros comerciales.

"En la Región Carbonífera se cuenta con los centros comerciales Soriana, Super Gutiérrez y Merco, y el día de hoy se beneficia a 340 adultos mayores empacadores con apoyos económicos que representan una inversión regional de más de 420 mil pesos”, dijo.

Mencionó en su intervención que otro programa que ha impulsado la señora Marcela es "Sobre ruedas, nos movemos juntos", que brinda a quien la necesite, una silla de ruedas para mejorar su movilidad y facilitar su acceso a la inclusión social con autonomía.

En el marco de este programa, se entregaron 70 sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad.

Aunado a los apoyos mencionados, y con apego al compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de mejorar el estado nutricional de la población coahuilense, se hizo entrega de mil 420 apoyos alimentarios correspondientes a la primera de cuatro entregas, beneficiando a 710 familias con despensas saludables y a 180 niñas y niños de 0 a 5 años de esta región con 360 raciones de suplemento alimenticio.

Lo anterior representó una inversión total de un millón 420 mil pesos por parte del Gobierno Estatal, más 426 mil pesos que fueron aportados por los gobiernos municipales de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.

"La suma de esfuerzos entre el Estado y los municipios es lo que hace fuerte a Coahuila, así juntos podemos llegar a más gente y garantizar una efectiva asistencia social", detalló.

Genaro Juárez Rincón, beneficiario de estos programas, expresó su agradecimiento por las acciones del DIF y el Gobierno de Coahuila, así como de los gobiernos municipales de la región por su trabajo a favor de las personas y las familias que más necesitan de apoyo.

En el evento estuvieron presentes las y los alcaldes Federico Quintanilla Riojas, de Progreso; María del Carmen Durón Olivares, de Juárez, y Luisa Alejandra Santos Cadena, de Múzquiz.

Asimismo, la presidenta del DIF municipal de San Juan de Sabinas, Alejandra Flores de Long; la diputada local Zulmma Berenice Guerrero Cázares; Zaide Habib Castillo, presidenta del DIF Múzquiz; Josefina Fernández de Rodríguez, presidenta del DIF Sabinas; Diana Cantú Rivera, Directora del DIF Juárez, y Guadalupe Arana García, presidenta del DIF Progreso.

Acudieron también a esta ceremonia David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3; Víctor Hugo Cárdenas, director de Vigilancia Nutricional, Apoyo Alimentario y Desarrollo Comunitario; Josué Gabino Jiménez Flores, director de Familia Saludable y Apoyos Complementarios, y Raúl Vara de Luna, coordinador del DIF Coahuila en la Región Carbonífera.