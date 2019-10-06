Lleva PRI brigada a la Manuel López

SABINAS COAH.- La mañana de ayer, se realizó la brigada multidisciplinaria del PRI en un sector de la colonia Manuel López Huitron, esto en atención a la solicitud de los vecinos de la misma zona.

Remberto Hernández Cárdenas, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, de este municipio, dio a conocer que luego de que los habitantes de esta colonia realizaran la petición de venta de productos de la canasta básica a precios bajos, rápidamente se atendió cumpliendo la solicitud.

Encabezando la campaña estuvo Remberto Hernández, presidente del PRI.

Dentro de la misma brigada, cabe mencionar que se contaron con módulos gratuitos de corte de cabello, asistencia médica, asesoría jurídica, atención psicológica, ludoteca y la gestoría de regidores del PRI que fungen en la actual administración.

Así mismo, menciono que se ofrecieron productos básicos de la cocina mexicana, a muy buenos precios, como carnes frías, lácteos, huevo, carnes rojas, productos higiénicos, artículos para la higiene personal entre otros, mismos que beneficien ampliamente a la población Sabinense.

Finalmente, Remberto Hernández, dijo “esta campaña se realiza para todos, sin distinción de colores o partidos, a nosotros lo que nos interesa es que la población participe y se beneficie, a la misma vez que nosotros podamos ayudar a cuidar sus bolsillos”.