Llevan Óscar y Manolo obra a Ejido Santa María

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En un ambiente de profundo orgullo, emoción y sentido de comunidad, el Gobierno del Estado de Coahuila, en conjunto con el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, llevó a cabo la entrega oficial de una obra histórica que marca un parteaguas en la educación rural del norte del estado: la nueva techumbre estructural para la Escuela Primaria "Benito Juárez García", ubicada en el Ejido Santa María.

Este espacio, largamente anhelado por alumnos, padres de familia y docentes durante casi una década, es hoy una realidad tangible que representa mucho más que una construcción física: es símbolo de progreso, dignidad, justicia social y compromiso con la educación. Se trata de una obra emblemática que llega gracias al programa Impulso Educativo, parte esencial de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que fue posible gracias a la gestión decidida y persistente del alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Con una inversión de $1, 685,221.67 pesos, esta techumbre garantiza a los estudiantes un espacio digno, seguro y funcional para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas, recreativas y escolares durante todo el año, sin verse afectados por las inclemencias del clima. Es un ejemplo claro de cómo las políticas públicas bien dirigidas pueden tener un impacto directo, positivo y duradero en las comunidades más necesitadas.

Durante el evento, se destacó que esta acción fue resultado de una coordinación efectiva entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, una alianza que está dando resultados concretos en el territorio.

En representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Coordinador Regional del Programa Mejora, Federico Quintanilla Riojas, expresó que esta obra es parte de un compromiso más amplio con el bienestar de las familias coahuilenses:

"El gobernador Manolo Jiménez ha dejado claro que su gobierno está enfocado en llevar progreso a todos los rincones de Coahuila. Esta techumbre no es un favor, es un derecho que hoy se cumple gracias a una administración sensible, cercana y efectiva. Y gracias también al alcalde Óscar Ríos, que ha sabido tocar puertas, gestionar y no soltar el tema hasta verlo hecho realidad".

Por su parte, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, visiblemente emocionado, expresó su orgullo por lograr esta meta tan esperada:

"Este día quedará grabado en la historia del Ejido Santa María. Después de casi 10 años de espera, hoy entregamos esta techumbre que no solo representa protección contra el sol o la lluvia: representa esperanza, representa equidad, representa que sí se puede transformar la realidad cuando hay voluntad y compromiso. Gracias, gobernador Manolo Jiménez, por escuchar a nuestro pueblo y por cumplir".

El alcalde destacó que esta obra es solo una muestra del trabajo que se realiza de la mano del Gobierno Estatal, y adelantó que vienen más proyectos educativos, deportivos y de infraestructura para todo San Juan de Sabinas.

"No estamos improvisando. Tenemos una visión clara: construir un municipio más justo, con más oportunidades para todos, especialmente para nuestra niñez".

La directora del plantel, Profesora María Dolores García Melchor, recordó que esta obra fue solicitada por generaciones anteriores sin éxito, y que hoy, por fin, se convierte en una realidad:

"Años enteros pasaron sin que fuéramos escuchados. Ver hoy esta techumbre terminada, sólida y hermosa, nos llena de orgullo y gratitud. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor alcalde. Hoy sentimos que nuestros niños valen, que nuestra escuela importa".

El evento tuvo un momento particularmente con la participación de la alcaldesa infantil, Renata Jiménez Meza, quien, con palabras sinceras y un mensaje claro, llamó a sus compañeros a valorar esta conquista:

"Esto es para nosotros. Lo pidieron muchos niños antes que nosotros y no se logró. Hoy nosotros sí lo tenemos. Vamos a cuidarlo y a usarlo con alegría y responsabilidad. Gracias por pensar en nosotros".

Esta techumbre es solo una de las múltiples acciones contempladas dentro del Impulso Educativo, un programa que, bajo el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha revolucionado la forma en la que se invierte en infraestructura educativa en Coahuila. Y en San Juan de Sabinas, con un alcalde como Óscar Ríos Ramírez que no descansa hasta ver resultados, estas políticas se convierten en realidades concretas que mejoran la vida de las familias y siembran las semillas del futuro.

Acompañaron al alcalde Óscar Ríos, además, Karina Yaneth Ríos Ornelas, Presidenta del Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas; Prof. Fernando Mondragón Aguilar, Secretario del Ayuntamiento; Lic. Ulises Cárdenas Herrera, Coordinador Municipal de MEJORA Coahuila; Profesora Nélida Santos Galván, Subdirectora de servicios educativos en San Juan de Sabinas y Muzquiz; Lic. Federico Borjón Montoya, Director de Inclusión y Desarrollo Social; Arq. Aracely Pacheco Treviño, Supervisora de ICIFED para la Región carbonífera, así como maestros, alumnos y padres de familia.