“Los sacaremos del Pinabete": Laura Velázquez Alzúa

VILLA DE AGUJITA, MPIO. DE SABINAS, COAH.- El tajo a cielo abierto que se habilita en la mina El Pinabete avanza en su segunda etapa para el rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la inundación del complejo.

Tras su arribo al desarrollo, Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil Federal supervisó los avances realizados por personal de Comisión Federal de Electricidad y la empresa CONSTRUPLAN que tiene a su cargo la ejecución del proyecto.

Se dio a conocer que la intención es bajar excavando, utilizando maquinaria pesada hasta llegar al tajo gradualmente con acciones complementarias como lo es utilizando explosivos de tal manera que hasta el día de hoy han logrado descender a una profundidad de menos 8.5 metros esperando llegar a menos 60 metros, labores que mencionó el ingeniero, José Ibarra, residente técnico no han sido complicadas y tampoco suspendidas, colaborando en diversas tareas alrededor de 220 trabajadores.

Por su parte la coordinadora de Protección Civil Federal, mencionó a LA VOZ que en estas dos etapas se han invertido recursos aproximados a los 60 millones de pesos, aplicando en su totalidad cuando concluyan dichos trabajos 600 millones de pesos.

La etapa tres comprendería dijo, llegar al área de galerías esto para el mes de marzo o abril del 2023 siendo posiblemente en junio o julio cuando se llegue a donde se ubican los mineros, pero, acotó -no existe una fecha exacta o definida pues desconocen en qué condiciones está el lugar, qué tanta agua existe debajo ante lo cual paso a paso avanzan en las excavación en contando además con mayor apoyo técnico, para ese entonces, incluso dijo, la Secretaría de Gobernación -nos estaría apoyando así como también la Fiscalía-.

Mencionó que hay un compromiso fincado con las familias de los mineros, lo cual se va a cumplir –Estamos a poco más de 4 meses del accidente, hemos estado aquí puntualmente atendiendo a los deudos brindándoles el informe detallado del avance, facilitándoles además el que realicen un recorrido de supervisión por el complejo.

Aseveró que avanzan en tiempo y forma con estas acciones, cuentan además con los permisos y las autorizaciones por parte de SEDENA para utilizar la próxima semana los explosivos que se lleguen a necesitan utilizándolos responsablemente a fin de que no surja ninguna preocupación por parte de la población.

Citó que en el caso de las viudas, se les otorgaron las indemnizaciones correspondientes interviniendo la Secretaría de Gobernación directamente además de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del licenciado, Alejandro Encinas.

Mientras tanto, destacó -las indicaciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es continuar con el rescate, pues la meta es tener los cuerpos de los mineros cuantos antes y en eso no van a dejar de trabajar un solo día-.

“Tenemos el compromiso de la CFE de estar aquí, trabajando todos los días y así se ha cumplido, en mi caso cada mes estaré en este lugar, informando de los avances a las familias de los mineros, pues tenemos mucha esperanza en obtener buenos resultados de esto”.

Finalmente añadió que han solicitado opiniones de expertos extranjeros en minas en torno al trabajo realizado obteniendo buena respuesta de las labores ejecutadas en dicha área.