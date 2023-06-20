Macabro hallazgo en casa

SABINAS, COAH. El cuerpo sin vida de una persona que se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en el Barrio Uno de la Villa de Agujita, alertó al personal de la Fiscalía General del Estado Delegación Región Carbonífera quienes atendieron el reporte ciudadano.



Este mismo reporte lo recibió la Delegación de la Cruz Roja Mexicana, de inmediato se trasladaron al citado domicilio para brindarle atención médica, sin embargo se percataron de que se encontraba sin vida.

Por los signos que presentaba el cadáver se presume que tenía varios días de haber fallecido, así que fueron los agentes de la policía de Investigación Criminal quienes se hicieron cargo del caso e iniciando las investigaciones pertinentes a la muerte de esta persona.

Sus familiares mencionaron que el hoy occiso llevaba por nombre Raúl Ovalle alias "Pololo, o Vallitos" y que además tenían un par de días que no lo veían, además lamentaron la muerte de su ser querido y que aún no daban crédito a lo sucedido.

Una carroza de una conocida funeraria llegó hasta el domicilio del hoy occiso para trasladarlo a la morgue para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.