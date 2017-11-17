Meten camiones a la ruta Zaragoza

SABINAS, COAH.- Será a partir del próximo lunes 20 de noviembre cuando los concesionarios de la CNOP retomen la ruta de la Zaragoza, esto con unidades de modelo reciente, así lo aseguró Abelardo Valdés González, inspector de Transporte en el municipio de Sabinas.

El entrevistado dijo que será ese día en la colonia San Antonio donde se dará el banderazo de arranque de las unidades destacando que el recorrido será el mismo, todo estará corriendo por donde mismo y van a mejorar lo que son las unidades.

“Son unidades modelos 2014 hasta el 2017, unidades recientes por lo que la ruta se estará mejorando a un cien por ciento por lo que van a tener suficientes unidades por lo que en esta ocasión se va a cumplir con el cometido de tener unidades de ida y de vuelta”, indicó el entrevistado.

Explicó que por lo pronto estarán pasando cada 20 minutos posteriormente se irá reduciendo hasta lograr los 15 minutos en cada parada y sucesivamente seguir mejorando la ruta, cambiando más unidades nuevas por anteriores.

Señaló que en la cuestión de las invasiones se va a tener que retirar la CROC de las invasiones de ruta, para que ya lo que es la ruta Zaragoza también se empiece a beneficiar.

Destacó que en estos momentos se está analizando la situación para mejorar lo que es la ruta Del Río, asimismo a la ruta Bolívar.