VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- "Mi hijo presentía su muerte, él me dijo que se iría a un lugar sin precisar a donde, lo anterior, días antes de la tragedia registrada en Pasta de Conchos".

Expresó lo anterior Yolanda Ramos, madre del neorrocitense Mario Alberto Ruiz Ramos, minero fallecido a la edad de 26 años en el desarrollo de carbón ubicado en esta Villa aquel 19 de febrero del 2006.

Dijo que su hijo tenía 2 años trabajando en Pasta de Conchos, ante la falta de empleos, además de que era muy hiperactivo pues le gustaba trabajar donde hubiera movimiento, no le gustaba estar encerrado.

Yo tenía cerca de una semana de notarlo como muy triste, muy deprimido y le preguntaba qué tenía, qué sentía y él me expresaba madre es que hay tanto gas en la mina que no tienes una idea.

En ese momento yo le insistía, te siento raro, vamos a ver al médico; yo creo que él ya presentía su muerte, toda vez que a los pocos días llegó a la casa y me dijo madre no te vayas a asustar cuando siempre me decía Yola, y ese día se me hizo raro que no me llamara por mi nombre.

Dijo, yo me tengo que ir, me voy a ir, y le decía a dónde pues si aquí vives conmigo, a dónde te vas a ir, además acuérdate, -tú te pierdes y yo te busco y te saco hasta por debajo de las piedras, no le hace que me tarde 3 días-, él contestó a donde yo voy ni tu ni nadie me va a poder sacar, no sé a dónde pero yo tengo que irme- eso se me quedó muy grabado y muy presente, porque yo no entendí, que él se estaba despidiendo de mí, -yo en ese momento tal vez hubiese podido entender que es lo que me quería decir pero no lo interpreté-, expresa la adulta mayor.

Agrega "Yo lo abracé, lo besé y le dije estas bien loco, tú de aquí no te vas a ir por eso subdividí la casa, para que tu vivieras de aquel lado y yo de este lado y ahora me sales con que te vas a ir", eso no puede ser, después ocurrió la tragedia.

Ahora Yolanda Ramos menciona, -realmente entendí que estaba muerto cuando él cumplió 5 años atrapado, hasta ese día que vine a la misa comprendí que ya no iba a regresar, pero, ahora después de 19 años y estar viendo la realidad de que están sacando y encontrando cuerpos, tengo la esperanza y la fe que tal vez algún día lo voy a tener de vuelta, porque no tengo idea en donde haya quedado o donde haya estado".

La mujer de 74 años de edad señala que enfrentó graves problemas de salud, le dio Parkinson pero se levantó, sufrió una caída y se fracturó la columna además de resultar con cuatro costillas rotas, cuatro meses duró en cama sin poder moverse, era un dolor insoportable, -yo le pedía a Dios si con este sufrimiento redimía el de mi hijo y si él le debía algo, yo se lo pagaba con mi dolor-.

"Déjame este dolor todo el tiempo que tú quieras, pero devuélveme mi salud para poder seguir acudiendo a la mina a ver qué es lo que va a suceder", le expresaba la abuelita al creador.

Añade que, de tanto pedir y de tanto rogarle a Dios que le diera la oportunidad de seguir y ver resultados en la mina, hoy ahí están, porque ya van 12 los mineros recuperados.

"En memoria de mi hijo Mario Alberto, hoy este 19 de febrero durante la misa yo le digo a mijo que quiero que él regrese, me gustaría que regresara para poder saber dónde vaya a quedar y poder llevarle su ramo de flores pues es mi deseo que sus restos descansen en el panteón a fin de visitarlo acompañada de sus 3 hijos", dijo

"El consuelo que me quedó de mi hijo es que gracias a mi nieto de 19 años de edad he podido seguir adelante puesto que hace tres años sufrí la irreparable pérdida de mi esposo Raymundo Ruiz Negrete de 69 años de edad quien me hace mucha falta porque éramos los dos quienes veníamos a la mina, mi compañero de vida durante 50 años, externó

Mencionó por último que, la esperanza no muere ni la fe, creo y tengo mucha confianza en Dios de volver a tener a mi hijo de vuelta.

Además, agradeció el mensaje brindado por los sacerdotes y por el Obispo Alfonso Miranda Guardiola, -toda la misa fue muy emotiva, nadie nos había tratado tan bien como hoy, sentí un gusto y una paz infinita que no había sentido después de 19 años-, abundó Yolanda