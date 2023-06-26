Muere Rosa en soledad

SABINAS, COAH. Localizan el cuerpo de una mujer sin vida y en estado de descomposición en su domicilio ubicado en la calle Dávila Moncada de Villa de Agujita, elementos de la policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos.

Este es el cuarto deceso que se registra durante la semana, se presume que la muerte de estos adultos mayores pueden tratarse derivados a los golpes de calor sin embargo las autoridades no han mencionada nada sobre el particular.

Ayer por la tarde se reportó la muerte una mujer, los vecinos señalaron que llevaba por nombre de Rosa a quien vieron por última vez el pasado viernes, los elementos de investigación Criminal quienes se concentraron en el lugar de los hechos al igual que los peritos.

El cuerpo de la occisa fue enviado al anfiteatro de una conocida funeraria de Sabinas, para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Al igual que los anteriores decesos, se desconoce si los hoy occisos vivían solos o estaban a cargo de los vecinos quienes les proporcionaban alimentos.