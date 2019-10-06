Mujer lesionada en volcadura

SABINAS COAH.- Durante la madrugada de ayer, una mujer resultó lesionada, luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 57 tramo Hermanas-Progreso.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:30 de la madrugada, sobre el kilómetro 68, de la mencionada arteria federal donde una mujer terminó con algunas lesiones en el cuerpo luego de que su vehículo quedara sobre la maleza que se encuentra a un costado de la carretera.

Elementos de diferentes corporaciones, se desplazaron al lugar para abanderar el lugar y evitar una tragedia mayor, tomando conocimiento de los hechos. Cabe mencionar que, sobre el perímetro se concentraron paramédicos de diferentes cuerpos de emergencia para brindar ayuda a la fémina herida desplazándola al nosocomio más cercano.

Hasta el momento se desconocen los generales de la mujer, que aproximadamente cuenta con 30 años de edad, misma que terminó volcada sobre el tramo carretero.