Multarán a quien desperdicie agua

SABINAS, COAH. El gerente general de SIMAS Región Carbonífera, Rafael Martínez Villarreal, atendió la problemática que se genera a consecuencia de una alta demanda del vital líquido, debido a las altas temperaturas no solo en Sabinas sino en toda la Región Carbonífera.

El funcionario explicó que sí hay suficiente agua en los pozos que abastecen el sistema pero la baja presión es derivado de lo ya mencionado. "Estamos conscientes de la problemática por eso es que entendemos el sentir de la ciudadanía y la respuesta inmediata para estás semanas que se pronostican de intenso calor, es el reparto en pipa".

Debido a la baja presión de agua potable, el gerente de Simas hizo un llamado a quienes sí cuentan con agua en sus domicilios para que sean disciplinados, que no la derrochen en caso que sean sorprendidos por los inspectores se harán acreedores a una sanción monetaria.

La baja presión y en partes altas desabasto, atendió a un importante número de vecinos de diferentes sectores, principalmente la colonia Vista Hermosa y Sabinas 50, quienes expusieron su inquietud ante la situación que a diario enfrentan.

Cabe mencionar que está situación del agua potable en la Región Carbonífera se ha acentuado en los últimos años por el crecimiento poblacional y las elevadas temperaturas, lo que mantiene un proyecto de inversión para la rehabilitación total de la línea general, que esperan las autoridades se concrete a la brevedad posible.