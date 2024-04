Muy baja la venta de plantas; Es tiempo de buscar los clientes

SABINAS, COAH.- Actualmente el estado de San Luis Potosí, se encuentra entre las seis entidades más importantes del país expulsoras de migrantes hacia otras provincias, este es el caso de Hugo Longoria Aguilar, comerciante ambulante.

Hugo Longoria menciona ser originario del bello estado de San Luis Potosí, el cual salió de su hogar a la edad de 12 años, a buscar la vida, ya que como dice en su estado está muy difícil, hay mucha competencia.

Después de aproximadamente 30 años de haber llegado solo, a Sabinas, coah. Ha logrado sobresalir con la venta de plantas, ya se ha establecido y hoy en día tiene una familia.

Menciona que, es algo común en las familias Potosinas, que un niños se salga de su casa a buscar la vida a su corta edad, ya que les enseñan a muy temprana edad a trabajar y salir adelante.

El mismo se encuentra apostado a las afuera de un banco conocido, en la zona centro, con una carreta llena de matas, de diferentes flores y especies, las cuales cuida con mucho esmero para poderle ofrecer buen producto a sus clientes, este a pesar de tener un vivero, tiene que salir a buscar el pan de cada día.

Declara que ya no es lo mismo de antes, hoy la venta de plantas está muerta tiene que salir a buscar a los clientes, los clientes ya no los buscan a ellos.

Dijo que: "Tras la pasada tormenta de granizo se puso peor, se ha ausentado mucho la venta, está muerto de a tiro, ya no hay nada de ventas, perjudico mucho, la gente nos vimos muy afectados, todos gastados en arreglar sus carritos, y no hay dinero para nada, es tiempo de buscar los clientes, no que lo busquen a uno".

Manifiesta con pesar, que ve muy difícil esta situación mejore, ya que para las plantas se avecina el calor se escasea el agua y ya la gente la piensa para comprar una mata.

Tras esta situación difícil, menciona que ya nada mas están esperando se llegue el 10 de mayo, que es uno de los días que hay venta buena, cuando las personas salen a comprar sus flores para sus mamas, después de ello tienen que salir en su carretilla a vender por las calles de la ciudad, ponerse en las esquinas y echarle más ganas, al 200%, porque se pone más tranquilo y para de perdido vender un poco hay que andar recio.

Agrego que, su producto lo trae desde San Luis Potosí, y la mercancía que se les malogra, las ponen en recuperación para poder sacarlas más adelante a la venta.

Agradece a todas las personas por comprarle sus matas y los invita a que se acerquen que les dará muy buen precio apara que les lleven el regalo del 10 de mayo a las mamás.