Negocia ya CFE contratos de carbón con productores

SABINAS, COAH.- La economía en la Región Carbonífera pudiera resurgir en los próximos meses al trascender que Comisión Federal de Electricidad está ya negociando los contratos con los productores.

El diputado local electo, Jesús María Montemayor Garza fue entrevistado al respecto al asegurar Verónica Martínez en gira por esta región que en estos momentos están abiertas las negociaciones con CFE.

Sobre el particular el legislador mencionó que en estos momentos lo importante es que haya volumen, que las empresas puedan obtener por el lado de carbón de Sabinas 60 o 70 contratos y, añadió, en ese sentido esperamos que se puedan asegurar.

Mientras tanto es importante seguir insistiendo en 2 cosas, que sea el mismo precio que se paga por el carbón importado que por el local y, obtener contratos a mediano y largo plazo pues de esta manera se generaría estabilidad en la economía de la Región Carbonífera que depende tanto de los contratos multianuales, buscando además la manera de diversificar la economía en esta cuenca para que cada vez más empleos lleguen a esta región.