Ni enterada estaba Laura

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa, ignoraba que en la mina 8 Pasta de Conchos se habían paralizado los trabajos por la manifestación que realizaron los proveedores de la Región Carbonífera.

Federico García Lares, propietario de la empresa Industrial Supplyrp S.A de C.V señaló lo anterior, agregó que será hasta el próximo viernes cuando sostengan una reunión con funcionarios Federales, supuestamente se contará con la presencia de Luisa María Alcalde Luján Secretaria de Gobernación.

Además estarán presentes los directivos de las empresas Terra y Proacon así como de Comisión Federal de Electricidad para finiquitar el adeudo contraído desde hace nueve meses en que dejaron de pagarles.

Enfatizó el entrevistado que la paralización de los trabajos de rescate continuará hasta que les paguen el adeudo que asciende a más de 30 millones de pesos entre 16 proveedores y aun se están agregando más empresarios.

Los proveedores esperan llegar a un arreglo satisfactorio el próximo viernes en que estarán funcionarios de CFE, directivos de las empresas Terra y Proacon así como funcionarios del Gabinete Federal.