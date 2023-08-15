Ni para cuando rescate en Pasta

SABINAS, COAH. - Durante la visita que realizó ayer Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil no se comprometió con las viudas del pozo El Pinabete cuando iniciarían las labores de rescate de los 10 mineros que perecieron en ese fatídico accidente registrado hace un año.

En la acostumbrada reunión Velázquez Alzúa explicó durante el recorrido a las viudas que la zona sur del pozo minero está sellado contra las filtraciones de agua lo pudieron comprobar después de las pruebas de eficiencia y seguridad en los tapones que se realizaron hace quince días.

El sello tiene que estar al cuarenta por ciento de filtraciones de agua para cuando llegue el momento en que inicien la búsqueda y rescate de los restos de los diez mineros, "mientras que las pruebas continúen en el sector Norte del tajo se espera que concluyan en una semana más".

La funcionaria Federal recalcó a las viudas que no desea comprometerse a darles a conocer una fecha precisa sobre el inicio de la búsqueda y rescate de los restos de los diez mineros hasta no tener comprobado al cien por ciento de eficiencia en los taponamientos.

Las viudas esperan que para la próxima reunión les den a conocer buenas noticias sobre la búsqueda y rescate de sus seres queridos, ya pasó un año de la tragedia y los mineros aún continúan sepultados en las entrañas del pozo minero El Pinabete.