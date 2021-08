Niega Temo ayuda a joven deportista

SABINAS, COAH.- Un talentoso joven que busca cumplir su sueño de ser Freestyler profesional, solicitó apoyo económico en la Presidencia Municipal para acudir en próximos días a un torneo Nacional, sin embargo el apoyo fue negado por parte del actual alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.

Juan de Dios Valdés García, de 20 años de edad quien, además de ser deportista es estudiante, desea participar en un torneo de "Freestyle", por lo que ha estado buscando apoyo de la comunidad, ante ello con ilusión acudió a la Presidencia Municipal, a solicitar la ayuda económica por parte del alcalde, misma que le fue negada por "TEMO".

"Ya he intentado varias veces solicitar el apoyo de algunas autoridades y clubes deportivas, ya me acerque con el coordinador de deporte Juan Ayala al que le entregué mi solicitud pero no he recibido ninguna respuesta y el apoyo es nulo" expresó el talentoso deportista.

Comentó que, el torneo se llevara a cabo los días 04 y 05 de septiembre en la zona sur 2021, en la ciudad de Nogales estado de Veracruz, es por eso que diariamente realiza actividades para solventar los gastos y poder reunir la cantidad de $7 mil pesos, por lo que nada lo detiene en juntar el dinero para el torneo y afirmó estar dispuesto a cortar yerba en algunas viviendas y lavar carros en los semáforos. Dijo, que el gasto de viáticos es costosa, ante ello busca el apoyo de la comunidad en general, realizando actos de "Freestyle" en algunos cruceros de la ciudad, además de participar en fiestas infantiles con un show de botargas, por lo que ha sido más el apoyo de la población que de las autoridades municipales.

Juan de Dios explicó que el torneo consiste en dominar el balón sin que este se caiga, además de que se incluyen otros retos como el baile y gimnasia, dentro de la misma disciplina.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a poyar la causa, no solo donando dinero, si no también solicitando algún tipo de trabajo en el hogar, para poder recabar el resto del dinero, por lo que se pueden comunicar con él al teléfono celular, 861 11 11 911 o a través de sus redes sociales donde aparece con su nombre Juan de Dios Valdés García.