Niña sufre traumatismo tras caer en un Kínder

NUEVA ROSITA, COAH.- Una madre de familia quien se identifica con el nombre de Karla Cortes, vecina de la ciudad de Nueva Rosita, hace una denuncia pública en redes sociales y ante el PRONNIF, sobre negligencia contra Kínder de la localidad, en donde su pequeña sufre una caída y tiene consecuencias más tarde.

Menciona que los hechos acontecieron el pasado martes 9 de abril, en el kínder Adolfo López Mateos en Nueva Rosita, en donde arriba como cualquier otro día, y al llegar encuentra dormida a su pequeña, (lo que le causo gracia menciona), entra al salón y la carga; al salir la maestra le menciona que su hija se cayó y se golpeó la cabeza, pero la niña le decía que no le dolía. Tras ello se retira y la lleva a la casa de su mamá y es ahí donde el infante comienza a llorar.

La señora Karla Menciona que se tuvo que ir a trabajar y un rato más tarde su mama la llama diciéndole que la niña empezó a vomitar y solo quería estar dormida, inmediatamente pide permiso y se sale de sus labores para llevar a su bebe a l seguro social, en el trayecto la pequeña iba toda desorientada y somnolienta, al llegar la atienden los doctores inmediatamente, realizándole radiografías, estudios y un TAC, (trasladándolas hasta acuña) "Gracias a Dios los Doctores actuaron Rápido". Los resultados arrogaron que la niña sufrió "Traumatismo Craneoencefálico y una Arritmia en su Corazón"

Es por ello que denuncia públicamente la madre que: "La niña se dio el golpe a las 11.35 de la mañana, (así lo menciono la maestra), y se me dio aviso hasta las 12:00 del mediodía a la hora de salida, a lo que asumo es negligencia por parte del kínder, no avisar en el momento que sucedió la caída; ya que de antemano todos sabemos que los golpes en la cabeza a veces pueden ser fatales, en el caso de mija no fue así GAD, por lo q no quita que fueron horas de angustia porque uno piensa hasta lo peor, estoy agradecida con cada una de las personas que estuvieron al pendiente de ella en todo momento DIOS ES BUENO "

Karla Cortez nos menciona que ya dio parte a la PRONNIF, quienes se encargaran de dar seguimiento de los hechos, mismos que determinaran que procede, dijo desconocer si se tiene que denunciar ante otras autoridades.