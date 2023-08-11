Niños sabinenses, “Somos Guerreros”

Sabinas, Coahuila. - Al asistir a la clausura en Torreón por parte del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, del curso de verano Santos-PRONNIF 2023, “Somos guerreros”, en el que participaron niñas, niños y adolescentes de Sabinas, la alcaldesa Diana Haro Martínez, señaló que este municipio se consolida como sede del campamento, con excelentes resultados y agradeció el respaldo del mandatario estatal, así como a los padres de familia que confían a sus hijos para estos talleres.

En el curso se desarrollaron actividades culturales, artísticas, educativas, deportivas y recreativas que permitieron a los menores aplicar sus habilidades. destacó Haro Martínez, la presencia de Manyra Hernández Sabag, directora ejecutiva del Club Santos Laguna, María Leticia Sánchez Campos, Procuradora de Niños, Niñas y la Familia de Coahuila Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón, Verónica Martínez García, senadora de la República y José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal.

Territorio Santos Modelo se debe a un esfuerzo conjunto, donde también se suma el INEDEC con Alina Garza Herrera, directora de la dependencia. Asistieron a la clausura del evento, los alcaldes y alcaldesas de Matamoros, Parras, San Buenaventura, Sabinas, Nava y Zaragoza, municipios que fueron sede del campamento que después de cuatro semanas llegó a su fin.