No hay "Brotes" de COVID en la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- En gira de trabajo por el Municipio de Sabinas, el secretario de Salud en el Estado de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez dio a conocer que no tienen reportados brotes de "COVID 19" en la Región Carbonífera, lo anterior, tras el rumor que surgió hace algunos días en torno a casos que son atendidos en la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Nueva Rosita.

"Yo no he escuchado de ningún brote, nosotros no tenemos reportados, brotes de COVID, únicamente casos aislados de 2 a 3 sin síntomas graves, tampoco hay personas hospitalizadas y mucho menos, fallecimientos", dijo.

Sin embargo, añadió, lo que están haciendo las instituciones es prevenir porque en otros Estados sí ha habido aumento alto de incidencia pero aquí en Coahuila no".

El secretario estatal de salud dijo que cuando terminó la pandemia por el SARS-CoV-2 recomendaron a las personas aplicar los protocolos a manera de prevención, entre ellos, utilizar el cubre bocas, no frecuentar lugares muy cerrados y esto favorablemente fue acatado por las personas, lo cual ayudó mucho.

Finalmente, recalcó a su vez que, en la Plataforma del Sector Salud a nivel Federal no aparecen los 2 casos de COVID que trascendió se atienden en el IMSS de Nueva Rosita los cuales deberían estar 100 % comprobados.