No hay denuncia contra policías

SABINAS, COAH.- Hasta el momento no hay una denuncia en contra de los elementos de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad que son señalados por cometer abuso de autoridad contra una familia y quienes presuntamente cometieron allanamiento de morada en un domicilio particular de la colonia Las Vírgenes.

Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, destacando que existe hasta el momento una persona que fue puesta a disposición del Ministerio Público, en calidad de detenido por posesión de narcóticos.

Destacó que se cuenta con un video que tomó una persona que aparentemente graba el momento en el cual varios policías se encuentran en un domicilio por lo cual se invita a la ciudadanía a que haga las denuncias correspondientes en caso que consideren que existe una violación a los derechos fundamentales.

Ramírez Guillén, expresó sobre este tema en particular, que los policías, rindieron un informe policiaco mediante el cual dan a saber el porqué de estos hechos, sin embargo destacó la autoridad, "No es mi intención hacer mediático el actuar o no de la policía, yo creo que tenemos que actuar conforme a derecho".

Dijo que hay muchos casos en los cuales se presencian hechos delictivos y a la hora de ser llamadas las personas tampoco comparecen, por lo anterior, se tiene que actuar de manera cívica pues existen los medios y las fuentes para poder denunciar los hechos que se consideran, no adecuados al respeto de los Derechos Humanos.

Agregó por último que también la policía tiene la forma de informar sobre sus actuaciones y son responsables de sus actos.