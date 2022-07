"No lucrarán con el agua": Diana

Sabinas, Coahuila.- Al asegurar que no se permitirá por ningún motivo que lucren con la necesidad de la gente, la alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez señaló que el trabajo realizado en torno a la problemática del agua ha sido constante; "porque para mí es muy importante que la ciudadanía este informada; tristemente les comparto que hay mala información hacia la gente que quieren lucrar y están lucrando con la necesidad y carencia de la población y eso no lo voy a permitir".

Mencionó que hace acciones el día a día y es importante que la ciudadanía sepa en lo que se trabaja y lo que está programado por hacer y, "todo va encausado porque desde campaña hice compromiso de atender y solucionar y estas son acciones que solucionan en parte, pero la solución definitiva y de raíz está programada. No somos ajenos a una sequía pero nos coordinamos para darles la atención; siempre estaré con la gran disponibilidad de informarles de primera mano".

Pidió a la ciudadanía que no se presten a malas interpretaciones; "seguimos trabajando y nos enfocaremos en los en vivos, no me gusta mucho el reflector pero considero que es importante que la gente sepa lo que hacemos las 24 horas del día, de lunes a domingo".

No dejamos de trabajar con acciones del agua, "buscamos resolver la problemática fuerte que nos atañe y no voy a permitir que mal informen a nuestra gente y aprovechen y lucren con la problemática. Yo les daré la información de primera mano directamente a la ciudadanía, andaré más en territorio porque la información tiene que ser real. Tengo un gran equipo que me respalda, que están trabajando de lunes a domingo y eso también la ciudadanía tiene que saberlo. Yo no miento, siempre estoy dándoles la información directa, clara y concisa, como la gente requiere. Aquí estoy dándoles la cara siempre, la información la tendrán de primera mano. Andaré más en territorio porque es muy importante decirles que doy una información ahorita y más tarde son otras novedades".

La gente debe saber, dijo la alcaldesa y, "estaremos más al pendiente para que cuenten con los datos directamente de las autoridades competentes, de los responsables técnicos, para que nos compartan una realidad de acciones que llevamos a cabo con el fin de llegar a una solución.

Recordó que ha estado pendiente de cada una de las situaciones y ejemplificó con el pozo de las Flores Magón que todo el domingo estuvo ahí hasta que los técnicos dieron respuesta de que ya había quedado y hasta que se encendió la bomba dió la información.